Признанный ОКН старейший кинотеатр Пензы отремонтируют

В Пензе проведут капитальный ремонт одного из старейших кинотеатров города. Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии городской думы, на котором обсудили изменения в бюджете на 2023 год.

По словам начальника финансового управления города Ольги Завьялкиной, которые приводит ИА «Пенза-пресс», планируется выделить 6,4 млн рублей на проектно-сметную документацию на капремонт здания киноконцертного зала «Октябрь».

Объект является памятником истории и культуры регионального значения. Здание построили в 1911 году. В настоящее время там располагается центр русской хоровой и вокальной культуры.

Ранее сообщалось, что в Пензе приведут в порядок усадьбу XIX века, признанную объектом культурного наследия регионального значения. Речь идет об историческом здании на улице Суворова. Специалисты планируют восстановить исторический облик здания и его особенности, которые имеют культурную ценность, усилить и отремонтировать несущие конструкции, приспособить их под современное использование.