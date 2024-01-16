«Известия» рассказали о погибшем в ВОВ фронтовом летчике

В Новгородской области поисковикам удалось установить имя летчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Его останки подняли из болота вместе с самолетом. О судьбе и поисках летчика Евгения Кузьменко во вторник, 16 января, рассказала корреспондент Марина Кравцова.

Поисковики тепловыми пушками отогревали промерзшую землю, днями и ночами растапливали лед и копали в болотах под Новгородом. С осени 2023 года искали самолет Героя Советского Союза Кузнецова, но, как выяснилось, найден был другой истребитель.

Вместе с кабиной МиГ-3 были подняты останки погибшего летчика. В нагрудном кармане — записная книжка, медальон и хорошо сохранившийся партбилет. Родные советского летчика Евгения Кузьменко не сразу поверили, что их герой найден.

«Когда мы открыли «Память народа» и увидели эту фотографию, конечно, уже не сомневались, что это он», — говорит племянница советского летчика Евгения Кузьменко Ирина Жукова.

Еще в 1942 году семья получила извещение, где значилось: «Летчик героически погиб при таране немецкого стервятника» в августе 1941-го.

«Как раз в этот момент над полосой Старой Руссы велись ожесточенные воздушные бои. Наши летчики пытались отбивать атаки самолетов противника от наших наземных войск, чтобы облегчить их положение», — рассказал военный историк авиации Михаил Тимин.

Место, где похоронен летчик Кузьменко, семья искала все эти годы. Запросы, которые писала сестра героя, оставались без ответа. Теперь к их дому в Азове приходят совершенно незнакомые люди со всего города поклониться памяти героя.

«Эти люди пришли, я спрашиваю: «А что вы хотели?» — «Мы пришли поклониться даже вам, потому что он герой, он наш земляк». Неравнодушие даже абсолютно чужих людей трогает», – призналась Ирина Жукова.

Героический боевой дух в крови, рассказывает племянница летчика. Фотографию, на которой запечатлен пятилетний Евгений и рядом его дядя, знаменитый борец, бережно хранят в семейном архиве больше 100 лет.

Евгений грезил авиацией и, чтобы поступить в летное училище, еще задолго до войны пошел на хитрость.

«Поехал он учиться на сапожника, а там был набор летчиков, и он добавил себе три года, чтобы пойти на учебу», – поделилась подробностями племянница героя.

Родственники решили: захоронить героя нужно на малой родине, в Азове, рядом с супругой. А поисковики в Новгородской области продолжают раскопки, несмотря на морозы. Они уверены, что впереди еще будут находки с героической историей.

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