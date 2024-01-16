Полиция задержала устроившего драку в лифте мужчину в Леноболасти

Полиция задержала мужчину, устроившего драку в кабине лифта многоэтажного дома в городе Мурино Ленинградской области, по наводке социальных сетей. Об этом 16 января сообщило главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 13 января. Момент драки попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двое мужчин зашли в лифт, после чего один из них начал жестоко избивать другого. После того, как пострадавший упал на пол лифта, агрессор оттащил его. На полу были видны следы крови.

Как указали в ведомстве, вечером 15 января в ходе мониторинга соцсетей полиция Всеволожского района обнаружила видеозапись с кадрами инцидента. Заявлений по данному происшествию правоохранителям на тот момент не поступало.

Установлено, что избиение произошло в кабине лифта дома 16 по Охтинской аллее в Мурино. Дебоширом оказался 36-летний неработающий гражданин одного из сопредельных государств.

В управлении также сообщили, что ранее агрессор уже попадал в поле зрения полиции и не раз привлекался к административной ответственности, в частности за распитие спиртного и мелкое хулиганство.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства. Он признался, что 13 января после совместного распития алкоголя у него произошла ссора со знакомым, проживающим в доме, где и произошла драка.

«В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Полицией приняты меры по установлению местонахождения потерпевшего с целью принятия от него заявления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заключили в Telegram-канале ведомства.

В конце декабря в Санкт-Петербурге боец ММА Рустан Абдурапов сломал шлагбаум и напал на мужчину с ребенком. Спортсмен заявил, что ударил державшего ребенка мужчину из-за «провокации» с его стороны, так как потерпевший снимал его конфликт с другой женщиной.