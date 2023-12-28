Боец ММА сломал шлагбаум и напал на семью в Санкт-Петербурге
Боец ММА Рустан Абдурапов сломал шлагбаум и начал на мужчину с ребенком в Санкт-Петербурге. Об этом 28 декабря сообщил телеканал «78».
Полиция задержала 35-летнего спортсмена после того, как он буйно повел себя в поселке Бугры. Абдурапов заявил, что сломал шлагбаум из-за того, что «вспылил». Он пообещал восстановить заграждение.
Также боец указал, что ударил державшего ребенка мужчину из-за «провокации» с его стороны, так как потерпевший снимал его конфликт с другой женщиной.
По данным «78», Абдурапов был участником стрельбы на Думской улице 10 лет назад. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее, 22 октября, правоохранители задержали бойца ММА Ильяса Якубова. Как установило следствие, в октябре он изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности. Эту видеозапись он разместил в открытом доступе в запрещенной на территории РФ социальной сети.