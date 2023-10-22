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Бойца MMA Ильяса Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве правоохранители задержали мужчину по обвинению в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по столице.

По информации источника «Известий», задержанный — боец MMA Ильяс Якубов.

По информации следствия, обвиняемый в октябре 2023 года изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности. Эту видеозапись он разместил в открытом доступе в запрещенной на территории Российской Федерации социальной сети.

Его объявили в федеральный розыск, ранее в этот день его местонахождение было установлено. Его доставили сотрудники уголовного розыска в подразделение столичного СК.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Чертановским судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в ведомстве.

Причиной задержания стало видео, которое боец опубликовал в соцсетях. На ролик Якубов наложил высказывания террориста Шамиля Басаева, который стоял за крупными терактами в России, в частности за нападением на школу в Беслане. После публикации ролик почти сразу был удален.

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Ильяс Якубов — российский боец ММА, самбист. Ранее он входил в топ-3 участников мастерских турниров по вольной борьбе, имеет звание мастера спорта по боевому самбо. Якубов принимал участие во всероссийских и республиканских турнирах по ММА и комплексным единоборствам.

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