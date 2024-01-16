Путин установил почетное звание для работников местного самоуправления

Президент РФ Владимир Путин 16 января подписал указ об установлении в России почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что почетное звание будет присваиваться должностным лицам местного самоуправления за личные заслуги в развитии данной отрасли, реализацию отдельных государственных полномочий, решение вопросов населения муниципальных образований и за другие профессиональные достижения. Звание присваивается, как правило, при наличии отраслевых наград и профильном стаже работы не менее 20 лет.

Президент также распорядился об обеспечении правительством РФ расходов на реализацию данного постановления.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее, 9 августа 2023 года, Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса». Отмечалось, что звание могут присвоить за достижения в создании современных образцов вооружения, выполнение заданий с опережением графика и иной вклад в политику государства в сфере ОПК.