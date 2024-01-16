Минимум девять человек погибли и 28 пострадали в ДТП с автобусом в Турции
По предварительным данным, по меньшей мере девять человек погибли, еще 28 пострадали в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции. Об этом 16 января сообщил телеканал TRT Haber.
«Пассажирский автобус <…> следовал из Антальи в Мерсин, врезался в заграждения на выходе из туннеля Сарыер в районе Айдынджык и перевернулся по неизвестной причине. По предварительным данным, в результате аварии погибли девять человек, в том числе водитель автобуса, 28 человек получили ранения», — говорится в сообщении.
Пострадавшие были госпитализированы в медучреждения. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 5 января, два человека погибли в ДТП в Турции в результате столкновения двух пассажирских автобусов. Еще восемь человек пострадали.