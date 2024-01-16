Ученые создали биодатчики для диагностики рака молочной железы за 20 минут
Исследователи предложили методику, которая позволит определять рак молочной железы за 15–20 минут. При этом для анализа будет достаточно одной капли крови. Работы велись в Сколковском университете науки и технологий вместе с коллегами из Университета НИТУ МИСИС и Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова.
Как рассказали разработчики, сверхчувствительные системы позволят выявлять онкологическое заболевание на ранней стадии. В основе новой методики лежит использование микрочипов, в которых в качестве биомаркеров на рак молочной железы используют везикулы — это наноразмерные пузырьки, которые участвуют в транспортировке веществ между клетками организма. Эти структуры содержат разные типы молекул, которые могут дать информацию о наличии признаков заболевания.
«В нашей разработке уровень везикул определяется с помощью фотонных микросенсоров. В них сигналы передаются фотонами — частицами света. Анализируемая жидкость пропускается через трубку очень маленького диаметра. Ее стенка в месте пересечения с волноводом обработана специальными молекулами, которые «хватают» проплывающие мимо везикулы. Их налипание, в свою очередь, влияет на прохождение света по волноводу. Этот эффект можно измерить», — пояснил «Известиям» принцип действия разработки один из авторов аспирант Сколтеха Алексей Кузин.
По его словам, преимущество новой методики — в том, что молекулы на стенках микротрубок, которые захватывают везикулы, меньше и дешевле, чем антитела. Вместе с тем фотонные микрочипы устроены достаточно просто. Это даст возможность сравнительно легко наладить их массовое изготовление.
Как отметил ученый, микротрубки приспособлены к промывке и повторному нанесению активного слоя сенсора. Поэтому чипы могут быть многоразовыми. В дальнейшем биомаркеры, подобные везикулам, можно подобрать для других заболеваний. Также методика будет применима для диагностики одновременно нескольких патологий.
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Просвет в тоннеле: фотонные датчики определят рак за 20 минут