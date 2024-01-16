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Ученые создали биодатчики для диагностики рака молочной железы за 20 минут

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Исследователи предложили методику, которая позволит определять рак молочной железы за 15–20 минут. При этом для анализа будет достаточно одной капли крови. Работы велись в Сколковском университете науки и технологий вместе с коллегами из Университета НИТУ МИСИС и Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова.

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Как рассказали разработчики, сверхчувствительные системы позволят выявлять онкологическое заболевание на ранней стадии. В основе новой методики лежит использование микрочипов, в которых в качестве биомаркеров на рак молочной железы используют везикулы — это наноразмерные пузырьки, которые участвуют в транспортировке веществ между клетками организма. Эти структуры содержат разные типы молекул, которые могут дать информацию о наличии признаков заболевания.

«В нашей разработке уровень везикул определяется с помощью фотонных микросенсоров. В них сигналы передаются фотонами — частицами света. Анализируемая жидкость пропускается через трубку очень маленького диаметра. Ее стенка в месте пересечения с волноводом обработана специальными молекулами, которые «хватают» проплывающие мимо везикулы. Их налипание, в свою очередь, влияет на прохождение света по волноводу. Этот эффект можно измерить», — пояснил «Известиям» принцип действия разработки один из авторов аспирант Сколтеха Алексей Кузин.

По его словам, преимущество новой методики — в том, что молекулы на стенках микротрубок, которые захватывают везикулы, меньше и дешевле, чем антитела. Вместе с тем фотонные микрочипы устроены достаточно просто. Это даст возможность сравнительно легко наладить их массовое изготовление.

Как отметил ученый, микротрубки приспособлены к промывке и повторному нанесению активного слоя сенсора. Поэтому чипы могут быть многоразовыми. В дальнейшем биомаркеры, подобные везикулам, можно подобрать для других заболеваний. Также методика будет применима для диагностики одновременно нескольких патологий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Просвет в тоннеле: фотонные датчики определят рак за 20 минут

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