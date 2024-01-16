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Бизнес призвал кабмин ограничить интернет-торговлю топливом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Участники топливного рынка просят власти запретить физическим лицам или непрофильным фирмам интернет-торговлю топливом на маркетплейсах. Речь идет об интернет-сервисах с объявлениями от частных лиц, таких как Avito. Письмо с такой инициативой направила председателю правительства Михаилу Мишустину ассоциация «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов). «Известия» ознакомились с документом от 11 января. Источник в аппарате правительства подтвердил получение письма.

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В нем указано, что неспециализированные фирмы и частные лица размещают объявления о продаже бензина по ценам ниже оптовой, что «дает основания предполагать либо о реализации топлива, добытого незаконным путем», либо о реализации товара, не соответствующего требованиям качества и без уплаты налогов.

«Известия» ознакомились с такими публикациями на Avito и обратились в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. Также редакция направила запросы в нефтяные компании.

Во многих объявлениях предлагаемое для продажи топливо, хранится в пластиковых канистрах без соблюдения техники безопасности, в неспециализированных помещениях — зачастую находящихся в гаражах или складских помещениях, не приспособленных для хранения топлива. Это несет угрозу жизни и здоровью граждан, говорится в письме.

В Минэнерго считают, что из соображений безопасности и контроля качества топливо для населения должны продавать исключительно на специализированных автозаправочных станциях. Предложение бизнеса в министерство еще не поступало, отметили в ведомстве. Но там готовы его рассмотреть с профессиональными участниками рынка и заинтересованными органами власти, добавили там.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Топливу — фильтр: бизнес призвал кабмин ограничить интернет-торговлю бензином

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