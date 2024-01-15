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Два участка в Ясенево реорганизуют по программе КРТ

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Два участка в районе Ясенево в Москве реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в понедельник, 15 января, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общая площадь участков составляет 10,39 га. На этом месте планируется возвести более 267 тыс. кв. м недвижимости, отмечает НСН. В результате будет создано не менее тысячи рабочих мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Участки располагаются в хорошей транспортной доступности: недалеко находятся Новоясеневский проспект и станция метро «Ясенево». Новый городской квартал разместят между Битцевским и Ясеневским лесопарками, где жители смогут с комфортом проводить свободное время и заниматься спортом, пишет RT.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в настоящее время на территории находятся устаревшая автомойка и места хранения транспорта. Вместо этого там построят жилье, а также общественно-деловые и социальные объекты, в том числе медицинской центр на 80 посещений в смену и спортивный комплекс с ледовой площадкой.

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14 января Ефимов рассказал, что три неэффективно используемых участка в столичном Басманном районе реорганизуют по программе КРТ. Как рассказал Ефимов, там возведут около 235 тыс. кв. м недвижимости, отмечает «Москва 24».

На текущий момент в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ. Их общая площадь составляет около 2,45 тыс. га, отмечает телеканал «360».

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