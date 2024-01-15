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Источник опроверг рассмотрение правительством запрета экспорта бензина

Источник ТАСС: правительство не рассматривает возможность запрета экспорта бензина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Правительство РФ не рассматривает возможность запрета экспорта бензина, в том числе по причине приостановки работы одной из установок на Нижегородском НПЗ. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

«Данная мера не обсуждается и не рассматривается», — сказал собеседник агентства.

О приостановке работы технологической установки на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла» стало известно 12 января. Тогда же компания приступила к восстановлению «нормального производственного режима».

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Позже, 15 января, Минэнерго РФ сообщило на своем сайте о разработке мер для продолжения бесперебойного обеспечения российского рынка топливом на время ремонта НПЗ. Вскоре после этого в СМИ появилась информация о возможности запрета правительством экспорта бензина.

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