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Испанский мотогонщик умер после аварии на ралли «Дакар»

Мотогонщик из Испании Фалькон умер после аварии на ралли «Дакар»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Испанский мотогонщик Карлес Фалькон скончался от полученных травм после аварии на втором этапе ралли-марафона «Дакар». Об этом сообщается на странице команды TwinTrail Racing в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Фалькон упал с мотоцикла в конце второго этапа 7 января, в результате чего получил серьезную травму головы. Гонщика реанимировали прямо на трассе. После оказания первой помощи Фалькона госпитализировали. Позже ему диагностировали отек мозга, который вызвал кому, перелом позвоночника, ребер, ключицы и запястья.

Мужчина был доставлен по воздуху в больницу, а через несколько дней перевезен в Испанию. Несмотря на все усилия врачей, гонщик скончался от полученных травм 15 января.

В сообщении отметили, что Фалькон был улыбчивым и всегда активным человеком, которому страстно нравилось всё, что он делал, особенно мотоциклы.

«Родившийся в 1978 году в Таррагоне, Карлес всегда был окружен мотоциклами, начиная с эндуро, заканчивая трейлрайдингом и уже несколько лет рейдами. Прирожденный спортсмен, терпеливый и методичный, Карлес — беспроигрышный вариант. Помимо того, что он финишировал на «Дакаре-2022», — указано на сайте команды.

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