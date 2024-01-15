Явлинский выехал на медобследование в Германию

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский отправился на медицинское обследование в Германию. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».

«Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Там также добавили, что политик вернется в Москву в начале февраля. По данным СМИ, Явлинского заметили в аэропорту Шереметьево, он садился на рейс в Стамбул.

В сентябре 2021 года Явлинский обращался в медучреждение в России с жалобами на здоровье. Источник «Известий», сообщал, что политик находился в кардиологическом отделении в состоянии средней степени тяжести. Факт медицинской консультации подтвердил и депутат Мосгордумы, однопартиец Явлинского Сергей Митрохин, отметив, что поводов для госпитализации нет. Тогда сообщалось, что в 1998 году политик перенес операцию на сердце в Германии, а в 1999-м — оперативное вмешательство в США.