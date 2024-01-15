Суд арестовал бегавших по крыше вагона метро в Москве пранкеров

Пресненский районный суд Москвы отправил под арест пранкеров, которые бегали по крыше вагона поезда метро и выкрутили лампочки из люстры. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе суда.

«Максиму Гришину назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток, Владиславу Белокопытову — на 10 суток», — указано в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Известно, что пранкеры опубликовали в интернете видеоролик, в котором они бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и спровоцировали драку, после чего ролики вызвали резонанс Telegram. Инцидент произошел 11 января, когда молодые люди, находясь в межстанционном переходе станции «Краснопресненская» Кольцевой линии, спустились на крышу электропоезда и пробежали по ней.

Кроме того, один из хулиганов, находясь на крыше вагона, подошел к люстре и выкрутил из нее две лампочки. Департамент транспорта Москвы впоследствии заявил о подготовке иска о компенсации ущерба. Суд признал обоих задержанных виновными по части 3 ст. 11.15.1 КоАП («Нарушение требований в области транспортной безопасности»).

Ранее, 13 января, пассажир Московского метрополитена ударил ногой по створке турникета. Правонарушителем оказался ранее судимый 28-летний мужчина. Как отметили в столичной прокуратуре, выходя из вестибюля станции метро «Яхромская», он умышленно, из хулиганских побуждений нанес удар правой ногой по закрытой правой стеклянной багажной створке турникета, в результате чего она разбилась. Действия фигуранта квалифицированы по ст. 214 УК РФ («Вандализм»), его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением, находится на контроле.