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Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи смешанного авиационного полка российского Северного флота на самолетах Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море. Об этом сообщили в понедельник, 15 января, в Минобороны РФ.

Как отмечается, в тренировке принимали участие два экипажа противолодочных самолетов. В ходе нее летчики отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника, а также применение тактических приемов слежения за ними с использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.

В ведомстве указали, что вместе с выполнением боевых упражнений, экипажи Ил-38 совершенствовали летные навыки ночью в сложных метеорологических условиях и, кроме того, отрабатывали технику пилотирования по приборам и прохождение заданного курса над местностью с отсутствием ориентиров.

Уточняется, что вылеты самолетов проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области.

Ил-38 — советский и российский противолодочный самолет средней дальности, разработанный в ОКБ-240 Ильюшина. Он предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок противника.

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В середине декабря прошлого года командование Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВТА ВКС) РФ провело летно-тактическое учение с экипажами воздушных судов Ан-124-100 «Руслан» под руководством командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова. Целью учения была проверка подготовки молодых экипажей тяжелых военно-транспортных самолетов в одновременной переброске на большие расстояния личного состава подразделений со штатным вооружением и военной техникой.

Полеты проводились на высоте свыше 4 тыс. м, а общая протяженность маршрута составила более 1 тыс. км. Средняя скорость самолетов — 500 км/ч.

Ранее, в октябре, два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый семичасовой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Их сопровождали экипажи самолетов Су-35С ВКС РФ.

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