Нелетные одни: что положено пассажирам задержанного рейса в Дубай

Более чем двухдневная задержка рейса в Дубай из Пулково скорее всего возникла из-за невозможности починить борт. Причина — нехватка запчастей , рассказал источник «Известий». Более сотни пассажиров должны были вылететь около полуночи 14 января, ситуацию проверяет транспортная прокуратура. В авиакомпании Flydubai объяснили задержку техническими причинами, но подробностей не сообщили. О том, смогут ли пассажиры вернуть деньги за испорченный отдых, и в каком объеме, — в материале «Известий».

«Никто на полуотремонтированном самолете не полетит»

Ранним утром 15 января в Пулково собрались десятки пассажиров рейса FZ 992 авиакомпании Flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай. Он должен был отправиться еще в воскресенье 14 января в 00:30 , но вылет до сих пор не состоялся.

— Вторые сутки не можем улететь. Авиакомпания никак нас не информирует . Смотрим на цифры на табло, которые переносятся уже в седьмой раз, — рассказал один из пассажиров «Известиям».

По словам другого туриста, в качестве опции представитель перевозчика предложил пассажирам лететь через Москву.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Мы видим эту ситуацию так: самолет еле-еле починили, он как-то дотянет до столицы. Дальше будет смена экипажа, и возможно, нас распределят по другим рейсам. Но никто в здравом уме на полуотремонтированном самолете не полетит, — рассказал он «Известиям».

«Мы подтверждаем факт задержки рейса по независящим от аэропорта причинам. С пассажирами работают представители авиакомпании», — заявили «Известиям» в пресс-службе аэропорта Пулково.

Отменять рейс Flydubai не спешит. В пресс-службе авиакомпании «Известиям» сообщили, что полет отложен вновь — до 7:00 вторника 16 января.

— Рейс FZ 992 из международного аэропорта Пулково (LED) в международный аэропорт Дубая (DXB) был задержан из-за технической проблемы. Пассажирам было предоставлено жилье . Приносим извинения за неудобства, — сказали там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В авиакомпании не ответили на вопрос издания о том, сколько человек ожидают рейса и какую компенсацию готовы предложить за задержку, поскольку «эту информацию предоставляют только самим пассажирам».

Как выяснили «Известия», на маршруте летает лайнер Boeing 737 MAX 8. Его вместимость — 146 кресел. С учетом того, что Эмираты — самое востребованное зарубежное направление у туристов этой зимой, и сейчас в стране высокий сезон, — могли быть заняты все места.

По словам источника «Известий» в авиационных кругах, проблема с бортом Flydubai скорее всего связана с невозможностью оперативно отремонтировать самолет в России.

— Если борт стоит два дня, значит его не могут отремонтировать. Из-за санкций зарубежные авиакомпании не могут проводить обслуживание лайнеров в России. Скорее всего, перевозчик сейчас ждет запчасти, — пояснил источник.

В то же время, веерных задержек рейсов Flydubai из Пулково опасаться не стоит: у авиакомпании достаточный флот, чтобы не допустить этой проблемы, заметил собеседник издания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале об организации проверки по факту задержки рейса. В аэропорт Пулково для работы с пассажирами выехал сотрудник ведомства.

«Прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», — говорится в сообщении.

Вернуть деньги за испорченный отдых

В сложившейся ситуации пассажиры вправе отказаться от договора перевозки, за вынужденный отказ авиакомпания вернет деньги в полном объеме, рассказал «Известиям» управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев.

Он напомнил, что авиакомпания обязана исполнить договор перевозки на изначальных условиях — то есть предлагать пассажирам перелет с пересадкой в Москве неправомерно.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Исключения из этого правила есть в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или угрозы жизни пассажиров — но такие случаи могут устанавливаться только правительством в соответствии со ст.107.2 Воздушного кодекса РФ, — отметил юрист.

В сложившейся ситуации пассажиры могут отказаться от договора авиаперевозки и вернуть деньги в полном объеме , сообщил Алексей Гавришев.

Если делать этого они не хотят, то авиакомпания обязана организовать их перевозку на текущем рейсе «в разумные сроки», или предложить альтернативный перелет в другую дату , заметил Дмитрий Горин.

В случае задержки рейса перевозчик обязан обеспечить пассажиров питанием и проживанием, а иногда может предложить и дополнительную компенсацию в виде подарочных миль, рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В такой ситуации проще организованным туристам, поскольку их проблемы решает туроператор. Например, он может договориться о безвозмездном продлении отдыха в гостинице на то количество дней, которое упустил турист из-за задержки рейса , — отметил он.