Нелетные одни: что положено пассажирам задержанного рейса в Дубай
Более чем двухдневная задержка рейса в Дубай из Пулково скорее всего возникла из-за невозможности починить борт. Причина — нехватка запчастей, рассказал источник «Известий». Более сотни пассажиров должны были вылететь около полуночи 14 января, ситуацию проверяет транспортная прокуратура. В авиакомпании Flydubai объяснили задержку техническими причинами, но подробностей не сообщили. О том, смогут ли пассажиры вернуть деньги за испорченный отдых, и в каком объеме, — в материале «Известий».
«Никто на полуотремонтированном самолете не полетит»
Ранним утром 15 января в Пулково собрались десятки пассажиров рейса FZ 992 авиакомпании Flydubai из Санкт-Петербурга в Дубай. Он должен был отправиться еще в воскресенье 14 января в 00:30, но вылет до сих пор не состоялся.
— Вторые сутки не можем улететь. Авиакомпания никак нас не информирует. Смотрим на цифры на табло, которые переносятся уже в седьмой раз, — рассказал один из пассажиров «Известиям».
По словам другого туриста, в качестве опции представитель перевозчика предложил пассажирам лететь через Москву.
— Мы видим эту ситуацию так: самолет еле-еле починили, он как-то дотянет до столицы. Дальше будет смена экипажа, и возможно, нас распределят по другим рейсам. Но никто в здравом уме на полуотремонтированном самолете не полетит, — рассказал он «Известиям».
«Мы подтверждаем факт задержки рейса по независящим от аэропорта причинам. С пассажирами работают представители авиакомпании», — заявили «Известиям» в пресс-службе аэропорта Пулково.
Отменять рейс Flydubai не спешит. В пресс-службе авиакомпании «Известиям» сообщили, что полет отложен вновь — до 7:00 вторника 16 января.
— Рейс FZ 992 из международного аэропорта Пулково (LED) в международный аэропорт Дубая (DXB) был задержан из-за технической проблемы. Пассажирам было предоставлено жилье. Приносим извинения за неудобства, — сказали там.
В авиакомпании не ответили на вопрос издания о том, сколько человек ожидают рейса и какую компенсацию готовы предложить за задержку, поскольку «эту информацию предоставляют только самим пассажирам».
Как выяснили «Известия», на маршруте летает лайнер Boeing 737 MAX 8. Его вместимость — 146 кресел. С учетом того, что Эмираты — самое востребованное зарубежное направление у туристов этой зимой, и сейчас в стране высокий сезон, — могли быть заняты все места.
По словам источника «Известий» в авиационных кругах, проблема с бортом Flydubai скорее всего связана с невозможностью оперативно отремонтировать самолет в России.
— Если борт стоит два дня, значит его не могут отремонтировать. Из-за санкций зарубежные авиакомпании не могут проводить обслуживание лайнеров в России. Скорее всего, перевозчик сейчас ждет запчасти, — пояснил источник.
В то же время, веерных задержек рейсов Flydubai из Пулково опасаться не стоит: у авиакомпании достаточный флот, чтобы не допустить этой проблемы, заметил собеседник издания.
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале об организации проверки по факту задержки рейса. В аэропорт Пулково для работы с пассажирами выехал сотрудник ведомства.
«Прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», — говорится в сообщении.
Вернуть деньги за испорченный отдых
В сложившейся ситуации пассажиры вправе отказаться от договора перевозки, за вынужденный отказ авиакомпания вернет деньги в полном объеме, рассказал «Известиям» управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев.
Он напомнил, что авиакомпания обязана исполнить договор перевозки на изначальных условиях — то есть предлагать пассажирам перелет с пересадкой в Москве неправомерно.
— Исключения из этого правила есть в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или угрозы жизни пассажиров — но такие случаи могут устанавливаться только правительством в соответствии со ст.107.2 Воздушного кодекса РФ, — отметил юрист.
В сложившейся ситуации пассажиры могут отказаться от договора авиаперевозки и вернуть деньги в полном объеме, сообщил Алексей Гавришев.
Если делать этого они не хотят, то авиакомпания обязана организовать их перевозку на текущем рейсе «в разумные сроки», или предложить альтернативный перелет в другую дату, заметил Дмитрий Горин.
В случае задержки рейса перевозчик обязан обеспечить пассажиров питанием и проживанием, а иногда может предложить и дополнительную компенсацию в виде подарочных миль, рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
— В такой ситуации проще организованным туристам, поскольку их проблемы решает туроператор. Например, он может договориться о безвозмездном продлении отдыха в гостинице на то количество дней, которое упустил турист из-за задержки рейса, — отметил он.
Как вариант, туристу могут предложить перенести поездку. А вот полный отказ от путешествия скорее невыгоден: туроператор вернет деньги за вычетом фактически понесенных расходов, добавил Алексей Гавришев.