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Более 80% россиян признались, что испытывают стресс без смартфона

Исследование: 82% россиян признались, что испытывают стресс без смартфона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Компания по аренде пауэрбенков «Бери Заряд!» провела исследование с целью узнать, сколько времени россияне проводят в телефоне и на сколько времени пользователи готовы отказаться от своих смартфонов. Исследование проводилось среди 3,5 тыс. респондентов от 18 до 65 лет по всей России. Результаты появились в распоряжении «Известий» 16 января.

Согласно результатам, практически каждый второй респондент (56%) проводит не менее трех-четырех часов ежедневно в телефоне. На втором по популярности месте — пользователи с продолжительностью сеанса в пять-шесть часов — таких респондентов 19% со всей России. Более семи часов в телефоне проводят только 9% россиян, а меньше часа — еще меньше — только 5%. Интересно, что по данным опроса среди респондентов, которые проводят в телефоне от трех до семи часов в сутки, большинство — женщины.

На вопрос, на что россияне больше всего тратят свое время в смартфоне, порядка 43% проходивших опрос ответили, что на общение и ведение социальных сетей. Большая доля из этих респондентов — женщины (68%). Порядка 21% опрошенных работают с телефона, а 15% — потребляют видеоконтент: смотрят видео, фильмы или сериалы. Еще 10% — тратят свое время в телефоне на игры, и только 5% читают или слушают аудиокниги в смартфоне. Порядка 6% россиян предпочитают не отслеживать свое время, которое они тратят в телефоне.

На вопрос, готовы ли россияне отказаться от использования телефона, только 3% высказались, что готовы надолго расстаться со своим гаджетом. Подавляющее большинство россиян — 82% — не готовы отказаться от смартфона даже на несколько часов, так как испытывают стресс.

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В августе минувшего года компания Apple предупредила пользователей iPhone, что спать рядом с заряжающимся устройством может быть опасно. Пользователям не рекомендуется соприкасаться с подключенным смартфоном, адаптером питания или беспроводным зарядным устройством, класть их под одеяло или подушку. Их следует хранить в хорошо проветриваемых помещениях.

В компании отметили, что несоблюдение инструкций по технике безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPhone или другого имущества.

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