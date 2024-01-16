Замоскворечье опередило районы ЦАО Москвы по темпам роста цен на первичное жилье

Замоскворечье — район с наиболее ликвидным жильем на первичном рынке в историческом центре Москвы, рассказали «Известиям» 16 января в Rariteco. По подсчетам экспертов компании, новостройки и проекты реконструкции на этой территории за минувшие 12 месяцев подорожали на 39,4%. По темпам роста средней цены район занял первое место в Центральном административном округе (ЦАО).

По информации компании, максимальная средняя стоимость жилья на первичном рынке в ЦАО и во всей Москве наблюдается в Тверском районе — 2,18 млн рублей за 1 кв. м. Замоскворечье по этому показателю занимает шестое место с результатом в 988,2 тыс. рублей за 1 кв. м. Вместе с тем за прошедший год средняя цена в этом районе повысилась на 39,4%. При этом на втором месте по показателю роста стоимости находится Арбат (+32,2%), на третьем — Тверской (+14,8%), уточнили аналитики.

Кроме того, эксперты отметили, что, Замоскворечье занимает второе место в целом в Москве по темпам удорожания первичного жилья. На первом месте Марьино, где показатель вырос на 53%, на третьем — Печатники (+36,5%). В Rariteco объяснили динамику цен в Замоскворечье в первую очередь выходом на рынок нового делюкс-квартала, в проекте которого 30% апартаментов уже проданы или забронированы.

«В связи с переизбытком предложения в Хамовниках и на Якиманке элитные девелоперы обратили внимание на Замоскворечье. Это локация с сопоставимыми характеристиками, которая выделяется аутентичной исторической застройкой, близостью к Кремлю, великолепными видовыми характеристиками, престижной инфраструктурой. «Золотой квадрат» Замоскворечья имеет перспективы развития, сопоставимые со знаменитой «Золотой милей» на Остоженке», — сказала директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

По ее словам, особенно востребованными будут современные делюкс-комплексы с классической архитектурой, просторными планировками, террасами, интеллектуальными системами и продвинутым сервисом. Такие проекты подходят как для собственного проживания, так и для инвестиций, добавила она.

Ранее, 3 января, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал «Известиям», что в России в начале 2024 года стоимость новостроек массового сегмента и бизнес-класса может снизиться. Кроме того, будет медленно дешеветь вторичное жилье, предположил эксперт.