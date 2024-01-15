Талант его превосходительства: каким запомнили народного артиста Соломина

Проститься с Юрием Соломиным в Малый театр 15 января пришли тысячи поклонников . Многие называли его хранителем традиций русской сцены и переживали за будущее сцены, где Соломин был 35 лет художественным руководителем. Похоронили полного кавалера Ордена за заслуги перед Отечеством, Героя труда с воинскими почестями на Троекуровском кладбище, рядом с супругой Ольгой Соломиной, с которой артист прожил 62 года. «Известия» простились с любимым артистом.

Цветы для маршала Соломина

Поклонников Юрия Соломина легко можно было вычислить еще в метро. Со станций «Театральная», «Охотный ряд», «Площадь революции» люди шли с букетами алых роз, белых гвоздик, с корзинами. Из припаркованных авто доставали траурные венки. Прощание в Малом театре было назначено на 11:00 , но люди стали собираться в очередь за несколько часов.

— Мы приехали из Забайкалья из Сибири, специально, чтобы проститься, — рассказал «Известиям» пожилой мужчина. — Это наш земляк. В Чите его очень любят. Он всегда помнил, откуда его корни, и когда мог приезжал к нам. Мы гордимся своим земляком.

Рядом утирала варежкой слезы девушка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Не могу даже говорить ничего, — призналась она. — Малый театр осиротел, мы все осиротели. Даже не представляю, что будет после Соломина. Он не «Адъютант его превосходительства», Соломин — маршал!

В это время к центральному входу подъехал автомобиль министра культуры Ольги Любимовой. Для нее Юрий Мефодьевич не посторонний человек. Ее отец Борис Любимов — ректор Щепкинского театрального училища, где народный артист преподавал долгие годы.

— 70 лет назад, холодной осенью 1953 года, 18-летний юноша приехал в Щепкинское училище, чтобы, как говорил поэт, привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов, — вспоминает ректор Борис Любимов. — И он привлек его. К 200-летнему юбилею здания Малого театра стараниями Юрия Мефодьевича Соломина было отреставрировано, отремонтировано, восстановлено всё, что здесь есть: сцена, люстра, зал, ложи, закулисье, Щепкинское фойе, Ермоловское фойе. И это пространство живет полной жизнью.

Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Скала для пошлости и непристойности

Малый театр за глаза называли заповедником русского академического театра, где на сцене играют произведения из школьной программы по литературе. И нет провокаций, разоблачений, хамства и мата. Но, как подчеркнул Борис Любимов, Соломин не был консерватором. Он смотрел вперед, думал о том, как сегодня играть Чехова, Островского. И это ему удалось . Сейчас Малый театр — один из самых востребованных в столице.

— Таких людей, как Юрий Мефодьевич Соломин, я знал немного. Глубокие знания, интеллигентность, благородство, где надо — мягкость, где надо — твердость, и невероятное обаяние , — сказал помощник президента РФ Владимир Мединский. — Он — скала, о которую разбивались все новомодные течения в театре.

Заместитель худрука Алексей Дубровский напомнил, что уходит эпоха всей российской культуры. В Малом театре служат в основном ученики Юрия Соломина. А из первого его выпуска — народные артисты Василий Бочкарев, Людмила Полякова, Сергей Еремеев. В этом сезоне влились в труппу выпускники курса Соломина. И он набрал новых ребят. Пока Юрий Мефодьевич болел, они успешно сдали свой первый экзамен.

Помощник президента РФ Владимир Мединский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— 35 лет Соломин стоял на капитанском мостике нашего корабля, и Малый театр за ним был как за каменной стеной, — сказал Алексей Дубровский. — Для него были священными понятиями «театр - дом», «театр-семья». А основным выразительным средством являлся актер. Он каждый день вспоминал свою легендарную учительницу, народную артистку Советского Союза Веру Николаевну Пашенную, которая говорила ему, уходя со сцены: «Надо оставить там кусочек своего сердца». И Юрий Мефодьевич каждый день оставлял здесь в театре частицу своего огромного доброго сердца.

Пришел проститься с Юрием Соломиным и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ему посчастливилось общаться с народным артистом, и для человека служивого актер был не только кумиром, но и примером настоящего патриота.

— Юрий Соломин был не просто руководителем, а хранителем великих традиций русского театра, — вспоминал Александр Бастрыкин стоя у гроба. — Я готов сказать спасибо за то, что наше сотрудничество было не формальным. Юрий Мефодьевич приезжал на встречи с кадетами, не отказывал в общении. Мы очень просим театр, его коллектив: берегите традиции Малого театра, сохраняйте наследие Юрия Соломина.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В сердцах японцев — навсегда

На прощание выделили только два часа, а желающих было очень много, люди шли и шли. Р аспорядители из ритуальной службы даже в голос кричали желающим проститься, чтобы они не создавали давку. Пробка из поклонников все же образовалась. Люди оставляли на авансцене цветы и не хотели выходить из зрительного зала.

На сцене каждые пятнадцать минут сменялся воинский почетный караул. Венкам уже не хватало места. В кулисах стояли ученики и коллеги Юрия Соломина. Дочь Дарья и внучка Александра сидели у гроба. А люди нескончаемой вереницей шли к сцене с цветами.

— Моя мама работала в актерском гардеробе этого театра много лет, я сама продавала билеты, для нашей семьи Юрий Мефодьевич не посторонний, поэтому я не могу уйти, — рассказала дочь бывшей сотрудницы Малого Елена Сапрыкина. — У нас три альбома с фотографиями Юрия Соломина, со спектаклей, с праздников. Что всегда поражало — необыкновенная атмосфера, которая царила здесь. И это шло от Юрия Соломина.

Внучка Юрия Соломина Александра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Пришел проститься и чрезвычайный полномочный посол Японии в России Акира Муто. От имени своего народа он выразил глубокие соболезнования родным артиста.

— Юрий Соломин сыграл роль культурного посла в делах укрепления связей между Японией и Россией. Это он сделал своей ролью в фильме «Дерсу Узала» Акиры Куросавы и гастролей Малого театра в Японии. Юрий Соломин останется в сердцах японцев навсегда , — сказал посол.

Сыграв главную роль в оскароносной картине, артист мог почивать на лаврах, но это — не про Соломина. Он был мостиком между поколениями великих мастеров Малого театра и молодежью. На его устах всегда были имена педагогов — Пашенная, Царев, Турчанинова, Ильинский. Он помнил своих учителей и хотел, чтобы другие тоже помнили их — его коллег, которые некогда были на пьедестале, но со временем остались забыты. Он помогал всем. Инициировал вручение медали Островского, отмечал ею и тех, кто внес весомый вклад в изучение и сохранение российского искусства, и тех, кто популяризирует его за рубежом.

Чрезвычайный полномочный посол Японии в России Акира Муто Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

А ученик Юрия Соломина, актер Малого театра Михаил Фоменко рассказал «Известиям», что мастер был для него учителем по жизни. А незадолго до того, как попал в больницу, подал документы на присвоение Фоменко звания.

— Все, что я умею в профессии, — благодаря Юрию Соломину. Он был моим учителем, — признался «Известиям» актер и продюсер Олег Фомин. — Страшно за театр, который останется без него. Самое опасное — убить традиции. Хочется, чтобы этого не произошло. Он был примером, даже тогда, когда мне не нравилось, что говорят вокруг. Он после спектакля в 23 часа шел в кабинет и продолжал работать. И тут же загорался, взрывался, если разговор шел о новой постановке. Я смотрел на него и думал — вот так надо жить!

Министр культуры Ольга Любимова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Народный артист России Василий Бочкарев — из первого курса Соломина. В 27 лет тот «набрал» его в Щепкинском училище.

— Молодой, красивый, великолепный, все девчонки влюблены в него, — вспоминает Василий Иванович. — Я стоял и думал: почему такая любовь? А все потому, что, с одной стороны, Соломин великий, с другой — простой человек. В нашем коллективе нет ни одного человека, которому он не помогал. А еще он любил собак . Они всегда были рядом с ним. Юрий Мефодьевич рассказывал, как собаки помогали ему репетировать. Он читал им текст роли Царя Фёдора Иоанновича. Они слушали внимательно и одобряли киванием. И так он за десять дней сделал труднейшую роль.

Любовь к животным передалась его потомкам. Внучка Александра пристраивает подобранных котят и щенят. И в театре есть хорошая традиция — нянчиться с животными от Соломина.

«Он сам бы отправился в Донбасс»

Пару лет назад в труппу Малого театра пришла семейная пара — артисты Андрей Чубченко и Юлия Зыкова. Как они признаются, это произошло после смены руководства в МХАТ имени Горького»: Татьяна Доронина порекомендовала им пойти к Соломину.

— Юрий Мефодьевич очень дружил с Татьяной Васильевной и из уважения к ней и к нам как к актерам пригласил нас в Малый театр, — поделился с «Известиями» Андрей Чубченко. — Мы выпускники Щепкинского училища, поэтому нам Малый театр — родной, — сказала Юлия Зыкова. — Мы благодарны Юрию Мефодьевичу за заботу, за роли, которые нам дал, за возможность ездить в командировки. Актеры ездят с выступлениями в госпитали Новочеркасска, Ростова на Дону. Выезжают в Донбасс. Юрий Соломин говорил — это наша земля, это наши люди, им там сейчас трудно и единственное, что могут сделать актеры, — быть рядом и поддерживать наших защитников. Если бы Юрию Соломину было поменьше лет, он сам бы отправился в Донбасс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

чрезвычайный полномочный посол Японии в России Акира Муто

Телеграммы со словами признания великому артисту прислали многие: премьер-министр Михаил Мишустин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и другие политики. От президента РФ Владимира Путина пришла телеграмма, а в Малый театр доставили большой венок, украшенный лентами в цвет российского флага.

Среди тех, кто приехал проститься, были руководители столичных театров, артисты, музыканты, политики. Подходили к гробу Всеволод Шиловский, Михаил Ножкин, Игорь Петренко, Евгений Марчелли, Сергей Газаров, Александр Коршунов, Валерий Баринов, Сергей Гармаш, Евгений Петросян, Александр Олешко, Дмитрий Певцов, Дмитрий Барщевский, Андрей Житинкин, Олег Фомин. Народный артист СССР Юрий Башмет, чьи выступления стали частыми в афише Малого театра, привез на прощание камерный оркестр. На сцене прозвучали произведения Генделя, Вивальди.