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Политолог указала на важность форума «Малая родина — сила России»

Федорова: для эффективной работы страны важен диалог между всеми уровнями власти
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Для эффективного функционирования страны важно, чтобы люди на всех уровнях власти слышали друг друга. Об этом 15 января «Известиям» заявила политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова, прокомментировав открытие всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

«Для того чтобы система власти в целом в стране функционировала эффективно, была здоровой и жизнеспособной, очень важно, чтобы на всех уровнях власти люди чувствовали прямую связь друг с другом и возможность непосредственно участвовать в выработке будущего страны, выработке контуров государственной политики. Поэтому, конечно, очень важно про муниципальный уровень не забывать. Это люди, которые заняты действительно очень важным делом, люди, которые работают с гражданами непосредственно, видятся с ними каждый день, находятся в постоянном контакте с людьми», — сказала она.

Политолог указала на то, что обратная связь от государственных служащих муниципального уровня крайне важна, потому что это может прямым образом сказываться на повышении качества жизни людей.

«И, конечно, для этих людей очень важно, чтобы их на федеральном уровне слышали, чтобы они не чувствовали себя оторванными от каких-то «великих небожителей», которые определяют контуры государственной политики, а «мы здесь, на муниципальном уровне, нас никто не слышит». Президент РФ Владимир Путин, подчеркивая важность этого форума, дает очень понятный сигнал, что голос местного самоуправления действительно на федеральном уровне слышен, и прямое общение президента с государственными служащими этого уровня — тому прямое доказательство», — сказала Федорова.

Собеседница издания выразила мнение, что форум «Малая родина — сила России» позволит специалистам внести и обсудить важные предложения для будущего страны.

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Форум «Малая родина — сила России» проходит 15–16 января в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Цель мероприятия — объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству. В программе заявлены панельные дискуссии с участием высших должностных лиц, круглые столы, стратегические сессии с участием представителей отраслевых министерств и ведомств, бизнеса и НКО.

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