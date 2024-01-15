Грузовик овощей и фруктов не пустили из Саратова в Казахстан
На фитосанитарном контрольном посту в Озинках Саратовской области зафиксировали нарушение правил вывоза подкарантинной продукции. Груз направлялся в Казахстан.
Как пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, в грузовике, который следовал в Казахстан, везли 5,3 т свежих овощей и фруктов. При этом фитосанитарного сертификата на груз не оказалось.
Перевозчик получил предписание возвратить продукцию на российскую территорию для оформления документа.
Ранее, 7 января, сообщалось о задержках поставок курицы в магазины нескольких регионов России. С подобными жалобами в адрес магазинов «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток» обратились жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Ульяновска. В компании X5 Group, владеющей сетью указанных магазинов, пообещали, что перебои с поставками будут устранены в ближайшее время.