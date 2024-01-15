Тракт неповиновения: столица Германии блокирована фермерами

В Берлине началась крупнейшая забастовка фермеров. Часть столицы оказалась перекрыта сельскохозяйственной техникой, доступ к Бранденбургским воротам заблокирован. Митингующие не согласны с экономической политикой ФРГ, звучат призывы к отставке канцлера Олафа Шольца. Как развивается ситуация — в фотогалерее «Известий»