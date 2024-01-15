Тракт неповиновения: столица Германии блокирована фермерами

В Берлине началась крупнейшая забастовка фермеров. Часть столицы оказалась перекрыта сельскохозяйственной техникой, доступ к Бранденбургским воротам заблокирован. Митингующие не согласны с экономической политикой ФРГ, звучат призывы к отставке канцлера Олафа Шольца. Как развивается ситуация — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Протестующие начали собираться в Берлине накануне вечером. Первые акции начались еще 8 января, после чего количество участников лишь возрастало
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jochen Eckel
Фермеры расположили в пригороде столицы Германии несколько тысяч единиц сельскохозяйственной техники
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Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
Полиция предупреждает о «серьезных проблемах» с общественным транспортом
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Ожидается, что в забастовке примет участие около 4 тыс. тракторов и 2 тыс. грузовиков
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner
Число участников выступлений оценивается примерно в 10 тыс. человек
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner
Митингующие выступают против аграрной политики действующего правительства ФРГ
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
В числе главных претензий — сокращение субсидий и повышение налогов
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Фото: Global Look Press/dpa/Monika Skolimowska
К забастовке присоединились работники транспортной отрасли, рыболовного сектора и сферы услуг
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Президент Союза фермеров Германии обвинил чиновников в том, что они находятся в «берлинском пузыре» и не понимают проблем населения
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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
Вместе с фермерами в протестах участвуют и рядовые граждане, недовольные политикой «светофорной коалиции»
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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
Митингующие требуют отставки канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также главы МИДа Анналены Бербок и министра экономики Роберта Хабека
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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
В настоящий момент центр города полностью заблокирован, в том числе правительственный район Берлина у колонны Победы
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Фото: REUTERS/Liesa Johannssen
По сообщениям немецких СМИ, протесты могут растянуться на неделю
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