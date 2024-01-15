В Шерегеше растянули самый большой флаг России длиной 1,7 км
На горнолыжном курорте Шерегеш, расположенном в одноименном поселке Кузбасса, установили новый рекорд России, растянув самый длинный флаг страны. Об этом сообщает 15 января Корпорация Туризм.РФ.
«Длина гигантского триколора — 1,7 км, а масса — примерно полтонны. Он украсил склон горы Зелëная — одной из крупнейших гор Кузбасса», — отмечено в Telegram-канале Корпорации.
В установлении рекорда помогали около 400 человек, которые растягивали и удерживали флаг. Среди них — жители Кемерово, Москвы, Татарстана, Башкортостана, Иркутской и Волгоградской областей. Для того чтобы изготовить полотнище, красноярской швейной фабрике понадобилось около месяца.
Предыдущий рекорд был установлен в феврале 2019 года, когда сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области при поддержке мотоклуба «Ночные волки» растянули огромный флаг России на льду озера Байкал. Акция состоялась недалеко от острова Ольхон у скалы Шаманка. Полотно площадью 1,4 тыс. кв. м занесли в Книгу рекордов страны и планеты.
В День флага России, который отмечался 22 августа 2023 года, бело-сине-красные полотнища развернули на центральных площадях городов новых регионов России. В Мариуполе Донецкой Народной Республики 100-метровый триколор под песню Олега Газманова. В Москве самый большой флаг страны площадью в 1 тыс. кв. м был развернут у Музея Победы. Полотнище держали студенты военных образовательных учреждений, волонтеры и представители молодежных организаций.