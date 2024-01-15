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В Турции заявили о готовности Анкары выдержать давление по санкциями против РФ

Политик Перинчек: Анкара выдержит давление по санкциям против РФ
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Фото: Global Look Press/Diego Cupolo
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Турция, исходя из собственных национальных интересов, должна выстоять перед давлениям Запада по вопросу применения антироссийских санкций. Об этом 15 января заявил «РИА Новости» председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

«Турция, исходя из своих собственных интересов, должна выстоять перед давлением по санкциям против России. Это неизбежно», — сказал он.

Перинчек добавил, что нынешние проблемы своей экономики Турция сможет преодолеть лишь в сотрудничестве с Россией, Китаем и Ираном, поскольку эти страны являются стратегическими партнерами Анкары в экономике.

«Санкции в отношении этих стран — это санкции в отношении Турции», — отметил политик.

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В августе газета The Wall Street Journal сообщила, что власти США намерены ввести санкции в отношении Турции из-за того, что Анкара якобы помогает Москве обходить международные ограничения. Один из собеседников издания отметил, что американское руководство также ведет работу и с турецким правительством, и с частным сектором, предупреждая о рисках.

В апреле официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не будет присоединяться к санкциям против России и продолжит сбалансированную политику в отношении Украины. Он отметил, что санкции против РФ не входят в рамки ООН.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе.

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