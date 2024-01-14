Названа причина смерти каскадера Захаренкова
Причиной смерти каскадера и актера Александра Захаренкова стал инсульт. Об этом 14 января «Известиям» сообщил президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков.
«Да, Захаренков умер, у него был инсульт», — пояснил он.
Как рассказала также представитель гильдии Юлия, проблему не удалось вовремя установить, что и привело к отеку мозга.
О смерти Захаренкова на 39-м году жизни стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что его не стало 12 января.
Захаренков работал каскадером на производстве таких фильмов и сериалов, как «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером, «Балканский рубеж», «Боец. Рождение легенды», «Котовский», «СОБР», «Господа офицеры: Спасти императора».