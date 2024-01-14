Каскадер Захаренков скончался в возрасте 38 лет
Каскадер и актер Александр Захаренков скончался в возрасте 38 лет. Об этом 14 января сообщил портал «Кино-театр.ру».
По информации издания, Захаренков скончался 12 января. Причина смерти не раскрывается.
Захаренков работал каскадером на производстве таких фильмов и сериалов, как «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером, «Балканский рубеж», «Боец. Рождение легенды», «Котовский», «СОБР», «Господа офицеры: Спасти императора». Также он снялся в эпизоде фильма «Чемпионы».