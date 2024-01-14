Во владельца бензоколонки в Афинах выстрелили 97 раз
В Афинах произошло жестокое убийство 44-летнего владельца бензоколонки. Об этом 14 января сообщил телеканал ERTNEWS.
Момент нападения попал на видеокамеры. Двое мужчин прострелили бронированный автомобиль потерпевшего, проникли внутрь и добили его. Погибший был вооружен, но не применил свое оружие.
На месте происшествия были обнаружены 97 гильз. Одна из пуль оказалась в квартире соседнего дома. Позднее полиция нашла сгоревший автомобиль, на котором преступники приехали к своей жертве.
Убитым оказался Вангелис Замбунис, обвиняемый в прошлом в руководстве рейдерской группой и организации убийств. Предполагается, что с ним свела счеты греческая мафия, которая за последние семь лет организовала уже 17 подобных убийств.
Ранее, 11 сентября, машина с немецкими номерами подверглась обстрелу из автоматического оружия группой вооруженных преступников в городе Луца в Греции. Все шестеро погибших были албанского происхождения и скончались на месте. По предварительным данным, преступники выпустили не менее 25 пуль из различного оружия, после чего немедленно покинули место происшествия на машине и мотоцикле.