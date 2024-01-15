Реклама
Прямой эфир
Общество
Рейс из Санкт-Петербурга в Дубай задержали более чем на 30 часов
Мир
Маск выразил доверие кандидату в президенты США Рамасвами
Происшествия
В Минобороны рассказали об уничтожении трех ракет ТРК «Точка-У» над Курской областью
Армия
Военные ВС РФ уничтожили БМП противника из ПТРК «Корнет» с дистанции 7,8 тыс. м
Мир
В Британии задержали шесть желавших сорвать открытие Лондонской биржи человек
Мир
Эсминец США сбил выпущенную с территории Йемена ракету над Красным морем
Мир
Журналист Ковалик заявил об ослаблении влияния США над НАТО и Европой
Армия
«Известия» побывали в добровольческих соединениях Артемовска и Соледара
Мир
Генерал НАТО предсказал три сценария развития конфликта на Украине
Здоровье
Нутрициолог назвала пять влияющих на здоровье сердца ошибок в питании
Здоровье
Лор-врач рассказал о причинах храпа и способах от него избавиться
Мир
Во владельца бензоколонки в Афинах выстрелили 97 раз
Мир
В Белом доме заявили о нежелании конфликта с хуситами
Мир
Глава МИД Франции назвал 2024 год критически важным для Европы
Происшествия
Поезд «Ласточка» сломался на пути из Великого Новгорода в Санкт-Петербург

Спрос на вторичное жилье в России рекордно снизился до 38%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля сделок по покупке вторичного жилья в России за предыдущий месяц снизилась до рекордных 38%, рассказали в понедельник, 15 января, в федеральной компании «Этажи».

По словам экспертов, такой низкой доли спроса на вторичном рынке не было даже весной 2022 года, когда были еще более высокие ипотечные ставки, однако действовали они менее продолжительное время, поэтому спрос сильно не успел просесть.

«Весной 2022 года доля спроса на вторичном рынке была на уровне 41,2–54,7% от общего объема сделок, в прошлом месяце она снизилась до 38%», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Как отметил Иванов, при этом доля спроса на новостройки стабильно растет восемь месяцев подряд, начиная с апреля 2023 года, когда она составляла всего 24,3%, а к январю 2024 года увеличилась до 41,5%. Стабильно высокой остается доля спроса и на загородную недвижимость: в прошлом месяце она была 20,5%, а в январе прошлого года — 19,1%.

«Основными катализаторами спроса на первичном и загородном рынке сейчас выступают более низкие ипотечные ставки, а в индивидуальных домах еще и более доступная, чем в квартирах, цена квадратного метра», — добавляет эксперт.

Иванов отметил, что в нынешних рыночных условиях доля спроса на вторичном рынке продолжит сокращаться, а всё больше покупателей будут стараться успеть оформить ипотеку по льготным ставкам.

«Готовое жилье будут приобретать те, кто улучшают жилищные условия после продажи своей квартиры и им требуется небольшая сумма заемных средств, а также те, кто не имеет возможности дожидаться завершения строительства дома при приобретении новостройки», — подытожил Иванов.

Мини-метр: инвесторы активно скупают микроквартиры
В Москве спрос на такую недвижимость вырос втрое, в Санкт-Петербурге — на 50%

Ранее в этом месяце в интервью «Известиям» гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева сообщала, что уже во второй половине 2025 года есть риск формирования дефицита квартир, что может привести к росту цен на недвижимость в 10–15%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024