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Госдума готова закрыть доступ к исследованиям в РФ иностранным аналитикам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госдума готова закрыть доступ к исследованиям в России иностранным аналитикам, которые изучают потребительские рынки и чья выручка составляет не менее 30 млн рублей в год. Такой законопроект нижняя палата может принять в первом чтении 16 января, выяснили «Известия», ознакомившись с планом работы нижней платы и заключениями комитетов, которые поддержали инициативу при условии ее доработки.

«В представленных к законопроекту материалах отсутствует обоснование критерия по размеру выручки юрлица для признания его организатором исследований структуры рынка потребления, равно как и не указано, от какого именно вида хозяйственной деятельности должен рассчитываться такой размер выручки», — говорится в одном из замечаний комитета по защите конкуренции ГД.

«Законопроект наделяет ФАС России полномочиями по ведению реестра организаторов и рядом иных контрольно-надзорных полномочий, которые не предусмотрены Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и (или) Положением о ФАС России. В этой связи требуется устранить данную несогласованность и внести связанные поправки в ФЗ», — предлагает исправить в своем заключении комитет по промышленности и торговли ГД, концептуально поддержавший инициативу.

В конце 2023 года положительный отзыв на законопроект дало правительство, сообщали «Известия» ранее.

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Согласно документу, после его принятия исследовательская компания должна будет внести данные о себе в специальный перечень Федеральной антимонопольной службы. Решение о структуре собственности фирмы-консалтера будет принимать специальная комиссия, а если необходимые сведения не будут предоставлены, доли в уставном капитале такой структуры могут быть принудительно проданы по решению суда, говорится в законопроекте.

К исследованиям структуры рынка потребления не будут относиться те, что проведены по заказу государственных и муниципальных органов. Это же касается исследований на основе данных, содержащихся в государственных информационных системах, носящих научный, информационный и публицистический характер, отмечено в материалах ГД.

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