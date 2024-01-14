Китай выступает против посещения конгрессменами США Тайваня

Китай выступает решительно против посещения конгрессменами США Тайваня. Об этом заявили в посольстве КНР в Вашингтоне. Ранее спикер палаты представителей парламента Соединенных Штатов Майк Джонсон сообщил, что делегация может приехать на остров в мае. Конгрессмены выразили желание сотрудничать с избранным главой администрации Тайваня Лай Циндэ, передает телеканал «Известия». Планируется, что миссию в Тайбэе возглавят председатели профильных комитетов парламента США.

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