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Китай выступает против посещения конгрессменами США Тайваня

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Китай выступает решительно против посещения конгрессменами США Тайваня. Об этом заявили в посольстве КНР в Вашингтоне. Ранее спикер палаты представителей парламента Соединенных Штатов Майк Джонсон сообщил, что делегация может приехать на остров в мае. Конгрессмены выразили желание сотрудничать с избранным главой администрации Тайваня Лай Циндэ, передает телеканал «Известия». Планируется, что миссию в Тайбэе возглавят председатели профильных комитетов парламента США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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