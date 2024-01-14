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Девочка попала в больницу после катания на тюбинге под Красноярском
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Девочка попала в больницу после катания на тюбинге под Красноярском

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В Емельяновском районе Красноярского края 13-летняя девочка получила серьезные травмы во время катания на тюбинге с необорудованной горки и попала в больницу. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщает региональное главное управление МВД России.

По данным полиции, днем 13 января девочка вместе с подругой ушла кататься на тюбинге в окрестностях населенного пункта. Подростка подбросило на большой скорости и она выпала из средства катания. Ребенка госпитализировали.

«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку по данному факту, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося», — отмечается в публикации ведомства в Telegram-канале.

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Ранее, 13 января, сообщалось, что в Красноярске после катания на тюбинге скончался 14-летний подросток. По данным следователей, при спуске его «занесло», и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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