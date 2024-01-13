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Московский губернский театр отметил десятилетие

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Московский губернский театр (МГТ) отметил свой 10-й день рождения. Праздничную атмосферу оценила корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

По случаю юбилея гостям мероприятия показали перформанс, поставленный актером и сценаристом, худруком МГТ Сергеем Безруковым. Кроме того, любой желающий смог осмотреть закулисье театра и даже поучаствовать в занятиях по вокалу или танцам.

Во время открытого мастер-класса участники выполняли упражнения на внимание, партнерство и фантазию — всё то, то что помогает добиться мастерства. Более того, всего за один час зрители выучили отрывки финальных танцев из трех постановок: «Женитьба почти по Гоголю», «Поэтическое кафе «Луч» и «Остров сокровищ».

Как отметила одна из участниц мастер-классов Любовь Астраханцева, хореографические элементы отличались простотой в исполнении.

«Они были такие легкие, классные. Что самое интересное, они были веселые, как только мы выучили пиратов, сразу включилась такая внутренняя энергия. Знаете, я пиратка! Как хорошо!» — рассказала Любовь.

Тем временем педагог по вокалу объяснила гостям, как должна работать диафрагма и как правильно дышать, чтобы получить красивый голос. В результате петь получилось даже у тех, кто этого не делал раньше.

Участникам выпала возможность сыграть с любимыми актерами в настольный теннис, домино и побеседовать за чаепитием. После — примерка театральных костюмов и оценка реквизитов. Завершилось мероприятие музыкально-драматическим пластическим спектаклем, в основе которого лежит статья Виссариона Белинского «Литературные мечтания».

Сергей Безруков создавал МГТ с нуля, объединив два областных театра, которые располагались в Доме культуры. Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев выразил ему за это признание.

«Открывать театр моему другу — Сереже Безрукову. Тогда я еще, так сказать, выражал свои опасения. Я видел, как это на моих глазах происходило, если ты внутри чего-то очень хочешь, если у тебя есть смысл и цель, ты обязательно этого добьешься», — сказал он.

За 10 лет МГТ показал более полусотни спектаклей, провел десятки фестивалей и творческих лабораторий, а его труппа выступила в 50 городах страны. Главный девиз — театр, доступный для всех. Так, культурное пространство первым стало использовать тифлокомментирование — специальный пояснительный текст для людей, которые плохо видят и слышат.

«Я рад, что у нас замечательная труппа универсальных артистов. Есть звезды, которые знает вся страна. А есть действительно эти артисты, на которых держится репертуар. Это всё одна большая команда, и я дорожу каждым актером и каждым сотрудником», — поделился народный артист России Безруков.

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В июне 2023 года Безруков рассказал о съемках в сериале «Плевако» со студентами из Донбасса. По словам народного артиста, он набрал мастерскую во ВГИКе и еще одну — в филиале киновуза в Ростове-на-Дону. Своим подопечным он дает подсказки и готовит к работе в театре.

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