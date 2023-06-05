Сергей Безруков рассказал о съемках в сериале «Плевако» со студентами из Донбасса

Народный артист России Сергей Безруков набрал мастерскую во ВГИКе и еще одну — в филиале киновуза в Ростове-на-Дону. Народный артист живет на два города.

«У меня курс: в Ростове-на-Дону — 20 ребят и 24 — в Москве», — рассказал «Известиям» худрук Губернского театра.

Среди абитуриентов в столичном вузе Безрукова было много ребят родом из Донбасса. Им мастер предложил поступать в филиал ВГИКа в Ростове-на-Дону. Сейчас Сергей Безруков снимается в сериале «Плевако», в котором играет главную роль — известного адвоката Федора Плевако.

«И я задействую в съемках своих студентов. Получается мастер-класс прямо на съемочной площадке. Я даже прошу группу: «Извините, сейчас мы потратим на репетицию дубля некоторое время. Уж простите. Я же еще и мастер курса». И я с ними репетирую, подсказываю. Мне дают такую возможность», — добавил он.

Кроме съемочной площадки, народный артист приучает студентов к театру. Он уверен, что каждый киноактер должен играть на сцене.

«Театр — это ежедневная практика, он дает возможность быть разным, дает возможность развиваться. К этому я их и готовлю. Поскольку я имею определенный опыт, подсказываю им, как работать в кадре и как работать в театре. Надеюсь, что мои первокурсники через три года будут готовы и к тому, и к другому», — сказал он.

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