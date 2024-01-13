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Ударная группа авиации ВКС разгромила опорпункт ВСУ на краснолиманском направлении
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Подразделение Букова захватило опорпункт ВСУ и удерживало до прихода основных сил
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Мир
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Общество
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В Харькове демонтировали барельеф Пушкина на станции метро
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Ударная группа ВКС РФ разгромила опорпункт ВСУ

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