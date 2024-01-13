Старейший жираф в Европе Лизонька умерла в зоопарке в Ростове-на-Дону

Самка жирафа Лизонька, или Елизара, считающаяся старейшей среди сородичей в зоопарках Европы, скончалась на 30-м году жизни. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе зоопарка в Ростове-на-Дону.

«В зоопарк пришла печаль… Сегодня, 12 января, не стало нашей Лизоньки! Жираф Ротшильда Елизара прожила долгую и счастливую жизнь», — говорится в официальном Telegram-канале.

В пресс-службе напомнили, что еще 28 декабря 2023 года в зоопарке отмечали ее 29-летие, при том что в природе ее сородичи живут в среднем до 25 лет. Она родилась там же, в Ростовском-на-Дону зоопарке, однако пары у нее не было, поэтому за эти годы приплода от нее нет.

Отмечается, что жирафы Ротшильда — очень редкие и занесены в Международную Красную книгу как стремительно вымирающий подвид. В природных заповедниках Кении и Уганды осталось менее 700 особей.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что долгожительница львица Тисса умерла в возрасте 21 года в Калининградском зоопарке. До этого, летом 2022 года, в возрасте 18 лет после болезни умер глава львиного семейства Бонифаций. От него и Тиссы осталась их дочь, 10-летняя львица Лея. Ей планируют весной привезти красавца супруга, один уже есть на примете, добавила директор Калининградского зоопарка.