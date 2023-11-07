Долгожительница львица Тисса умерла в Калининградском зоопарке

Долгожительница львица Тисса умерла в возрасте 21 года в Калининградском зоопарке. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщила директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова в своем Telegram-канале.

«Сегодня и у нас снова грустные новости: в возрасте 21 года умерла старая львица Тисса (средняя продолжительность жизни львов в природе — около 15 лет)», — написано в сообщении.

Соколова заметила, что в современных зоопарках животные зачастую доживают до глубокой старости и даже значительно переживают свой век, как, например, сивуч Ким, проживший самую длинную жизнь среди представителей его вида — 33 года.

Долгожительству животных в учреждениях способствуют хорошее питание, регулярное ветеринарное наблюдение и лечение при необходимости, а также отсутствие хищников.

Ранее, летом 2022 года, в возрасте 18 лет после болезни умер глава львиного семейства Бонифаций. От него и Тиссы осталась их дочь, 10-летняя львица Лея. Ей планируют весной привезти красавца супруга, один уже есть на примете, добавила директор зоопарка.

Ранее, 6 октября, в национальном парке «Сайлюгемский» в Горном Алтае котята снежного барса сломали видеоловушку, но не заметили резервную камеру и попали в кадр. Камера зафиксировала, как один из котят подходит к камере, нюхает, а затем сваливает ее лапой и катает по земле.