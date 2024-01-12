СМИ сообщили о гибели восьми человек в результате аварии на шахте в Китае

В результате аварии на шахте в Китае погибли восемь человек, еще 15 пропали без вести. Об этом 12 января сообщило агентство Xinhua.

По его данным, инцидент произошел в провинции Хэнань около 14:55 по местному времени (9:55 мск). На 12-й шахте города, принадлежащей компании Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd, произошла авария с выбросом газа.

В тот момент на дежурстве внутри шахты находилось 425 человек, 380 из которых были эвакуированы, еще с 22 была установлена связь.

В октябре произошла авария на шахте в Караганде в Казахстане. На момент ЧП под землей находились 252 человека, более 200 вывели на поверхность. Предположительной причиной считается взрыв газометана в лаве. В результате происшествия погибло 46 шахтеров.