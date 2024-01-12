Две купели организуют в Чите на Крещение

На территории Читы к крещенским купаниям подготовят две купели. Об этом городская администрация сообщает в своем Telegram-канале.

Купели организуют на озере Кенон в районе школы № 15 по улице Рахова и на реке Ингода в районе Сухотино. На месте будут дежурить медики скорой помощи и инспекторы ГИМС МЧС по Забайкалью.

Как уточняет ИА ChitaMedia, также на озере и реке традиционно организуют работу полевой кухни и установят палатки для обогрева.

Крещение Господне, или Богоявление, отмечается 19 января.

8 января врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая рассказала «Известиям», какие правила нужно соблюдать во время окунания в прорубь, чтобы не допустить нежелательного развития событий. Врачи предупреждают, что воздействие холодной воды на организм может как обострить хронические заболевания, так и привести к гибели.