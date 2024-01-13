Ставки сделаны: как воровали зарплаты в администрации Василеостровского района

Новые подробности многоэпизодного антикоррупционного дела с «мертвыми душами» в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга выяснили «Известия». Полиция установила, что руководители управы в разные периоды времени получали зарплату за десятков сотрудников, фиктивно трудоустроенных в казенные учреждения, подчиненные администрации. В деле фигурируют уже несколько бывших должностных лиц.

Начало расследования

Отправной точкой расследования стало уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, возбужденное в ноябре прошлого года в отношении некоего Венера Якубова, которого полиция уличила в мошенничестве. Ущерб для бюджета только по этому эпизоду составил чуть меньше 1,5 млн рублей. По версии следствия, мужчина при помощи неустановленных соучастников из числа должностных лиц администрации Василеостровского района в июле 2020 года официально устроился старшим инспектором отдела молодежи и взаимодействия с общественными организациями. Фактически он не приступал к исполнению своих обязанностей, рабочее место на Большом проспекте в Петербурге не посещал. А вот зарплата на карточку капала — в среднем около 50 тыс. рублей. Но доставалось Венеру, как считает следствие, не более 25%. Оставшаяся сумма (в среднем 37 тыс. рублей) уходила предполагаемым сообщникам. Это подтверждается историей банковских трансакций обвиняемого — они осуществлялись дважды в месяц на протяжении 2,5 года, которые мужчина числился в отделе. Известно, что переводы Венер осуществлял в адрес Зои Быстровой, в ту пору руководителя отдела по работе с молодежью администрации. Сумма переведенных ей средств составила чуть больше 1,1 млн рублей за весь срок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Результативный обыск

Позже расследование открыло новые факты злоупотреблений. Во время обысков в муниципальных зданиях по факту мошенничества был найден акт проверки Комплексного центра Василеостровского района, инициированной администрацией еще в 2017 году. Помимо прочих нарушений, ревизоры выявили большое число фиктивно трудоустроенных сотрудников. Полицейские изъяли документ, в котором обнаружили следы подмены листов, значительные отличия от первоначальной версии и отсутствие гербовой печати. Следствие полагает, что речь может идти о фальсификации с целью сокрытия хищений.

По сообщениям петербургских СМИ и источника «Известий», 103 фиктивно трудоустроенных сотрудника числились в прошлом в различных подразделениях, связанных с райадминистрацией. Впрочем, на официальной странице Василеостровского района Санкт-Петербурга в социальной сети было опубликовано пояснение.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

«Администрация <...> не располагает информацией о якобы выявлении около ста фиктивно трудоустроенных сотрудников в настоящий момент. В том числе мы не имеем такой информации от правоохранительных органов <...> Ранее, в 2017 году, по распоряжению районной администрации была проведена проверка в Комплексном центре Василеостровского района, которая выявила нарушения и по которым были приняты меры реагирования, в том числе — кадровые». В пресс-релизе также указано, что администрации известно лишь об одном факте трудоустройства, по поводу которого «возникли обоснованные вопросы».

Автор сценария

Источник «Известий» сообщил, что по делу Комплексного центра была допрошена бывший директор этого учреждения Таисия Пастухова. Вероятно, кадровое решение, о котором говорится в тексте пресс-релиза администрации, касалось именно ее. Она работала в структуре с 2004 по 2017 год и даже участвовала в муниципальных выборах. Не исключено, что часть «мертвых душ» прописались в администрации еще во время ее руководства центром.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Любопытно, что еще до прихода на муниципальную службу Пастухова фигурировала в расследовании, связанном с хищением имущества и служебным подлогом. Чем завершилось дело — неизвестно.

Командная работа

Зоя Быстрова, счета которой фигурируют в расследовании, приходилась непосредственным, хотя и формальным начальником гражданину Якубову, руководила отделом молодежной политики с 2014 года. Она входила в команду бывшего главы райадминистрации Эдуарда Ильина, который в настоящее время обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Недавнего руководителя администрации заочно арестовали, так как он сбежал из страны — этому предшествовала его отставка на фоне череды антикоррупционных разоблачений.

Эдуард Ильин Фото: vk.com/ilin_vo

Автор цитаты Ильин родился в Ухте (Республика Коми), окончил Ленинградский автотранспортный техникум. После срочной службы в ВДВ устроился в органы внутренних дел. Служил на различных оперативных должностях, последняя должность в системе МВД — начальник криминальной милиции Василеостровского района. После отставки он получил пост замглавы Фрунзенского района города, координировал деятельность учреждений физической культуры и спорта, подростково-молодежных учреждений. В 2019 году возглавил администрацию Василеостровского района.