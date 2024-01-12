Детская вакцина от кори поступила в Орловскую область

Вакцина от кори для иммунизации детей поступила в Орловскую область. Чтобы сделать прививку, необходимо обратится в лечебное учреждение по месту жительства, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Как отметили в ведомстве, в 2023 году в регионе регистрировались очаги кори, которые были своевременно локализованы и не получили дальнейшего распространения. Заболеваемость росла преимущественно за счет непривитых граждан, пишет InfoOrel.ru.

С апреля 2023 года на территории области проводилась вакцинация не привитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых. В ходе кампании привили 1,2 тыс. человек, в том числе 200 детей. Эта мера позволяет укрепить коллективный иммунитет.

Ранее «Известия» писали, что прошедший 2023 год был ознаменован резким ростом заболеваемости корью в России и мире. Число зараженных выросло в десятки, а где-то и сотни раз по сравнению с 2022 годом. Российские медики и эксперты ВОЗ отметили, что проблема в недостаточном уровне иммунизации населения.