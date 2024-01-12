Прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего на предприятии в Якутии

В Нерюнгринском районе Якутии организована проверка по факту гибели рабочего на территории производственной базы. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По предварительным данным, на производственной базе одного из предприятий случилась разгерметизация емкости. В результате образовалась интенсивная ударная волна, от воздействия которой погиб один из рабочих, пишет ИА SakhaNews.

По факту случившегося прокуратура Нерюнгри начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения законодательства об охране труда, уточняет ИА YakutiaMedia. Все обстоятельства гибели человека устанавливаются.

28 декабря источник сообщил «Известиям», что в Колпино в Санкт-Петербурге на одном из производств погиб рабочий. Сотрудник попал под ленту на производственной линии по изготовлению огнеупорных силикатных блоков.