Рабочий попал под ленту на производстве и погиб в Колпинском районе Петербурга

В Колпино на одном из производств погиб рабочий, сообщил 28 декабря «Известиям» источник.

По его словам, инцидент произошел в среду, 27 декабря. На пульт спасателей поступило сообщение от замначальника производства о том, что в помещении ООО «Петрокаст Силико» сотрудник попал под ленту на производственной линии по изготовлению огнеупорных силикатных блоков, получил травмы и потерял сознание.

Погибшим оказался сотрудник предприятия, дробельщик. Предварительно установлено, что во время работы у мужчины затянуло руку в ленту и сильно сдавило грудную клетку. Пострадавший скончался на месте до приезда бригады «скорой», заключил источник.

Ранее, 19 декабря, рабочий погиб от удара током в Икрянинском районе Астраханской области. Фигурантом возбужденного уголовного дела стал водитель автокрана: он задел линию электропередачи. Между проводом и стрелой автокрана возникла искра, которая ударила по рабочему, который погиб на месте.