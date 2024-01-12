Швейцария продолжит передавать Украине списанные трамваи

Города Берн и Цюрих передает Украине списанные, но, по их собственным данным, еще пригодные к эксплуатации трамваи. Транспортные средства предназначены для городов Львов и Винница, 12 января сообщает швейцарское радио SRF.

Транспортировкой и обучением украинского персонала займется государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO). SECO потратит на эту программу около 1,2 млн швейцарских франков (около 125 млн рублей).

Советник украинского посольства в Берне Андрей Бирюченко выразил «огромную благодарность» за быстрое и беспроблемное сотрудничество со швейцарскими партнерами. Как подчеркивает вещатель, трамваи — «это важный вклад» в будущее Украины.

В начале октября 2023 года Швейцарский государственный секретариат по миграции (SEM) разработал концепцию выплат украинским беженцам за их возвращение на родину. При этом, по данным швейцарских СМИ, суммы помощи могут варьироваться в диапазоне от 1 тыс. до 4 тыс. швейцарских франков на человека.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.