В Швейцарии рассказали об идее платить украинским беженцам за возвращение на родину

Швейцарский государственный секретариат по миграции (SEM) разработал концепцию возможного возвращения на родину украинских беженцев. Тем, кто добровольно решит вернуться на Украину, в числе прочего предполагаются выплаты, о чем сообщил портал Swissinfo.

«Рассматривается вопрос и о первоначальной финансовой помощи. Суммы помощи могут варьироваться в диапазоне от 1 тыс. до 4 тыс. швейцарских франков на человека», — говорится в материале от 4 октября.

Как отмечают в издании, власти Швейцарии уверены, что стимулировать отъезд мигрантов выгоднее, чем продолжать выдавать им ежемесячное пособие. Предполагается, что в 2024 или 2025 году статус временной защиты для украинцев будет отменен, и к тому моменту страну покинут около 70 тыс. беженцев.

Ранее, 5 октября, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что новое соглашение Евросоюза (ЕС) может привести к тому, что Ирландия начнет платить деньги другим странам союза вместо того, чтобы добровольно принимать дополнительных мигрантов. Он отметил, что Ирландия просто не в состоянии принять больше мигрантов, пока не решится ситуация с размещением.

До этого, 30 сентября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на внешних границах Европейского союза (ЕС) стоит ввести дополнительный контроль, так как в Германию в настоящее время устремляется слишком большой поток беженцев. По его словам, на данный момент в Германии находится слишком много беженцев и это «не может продолжаться дальше».

Между тем 20 сентября стало известно о планах Варшавы сократить финансовую поддержку украинских беженцев в 2024 году. Решения о продлении пособий мигрантов с Украины пока нет. В пособия входит предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медицинскому обслуживанию, семейным пособиям и др. Страна уже потратила около 2,4 млрд злотых ($550 млн).

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года.