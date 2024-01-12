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Более 390 млн рублей выделят Астраханской области на ремонт медобъектов

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В Астраханской области планируют капитально отремонтировать восемь медицинских объектов и построить три фельдшерско-акушерских пункта. На эти цели выделено 392 млн рублей.

Как уточнил глава региона Игорь Бабушкин обновлению подлежат две городские поликлиники в Астрахани, две районные больницы в Красном Яре и Ахтубинске. Также предстоит ремонт участковых больниц в селах Марфино, Болхуны, Никольское и ФАПа в населенном пункте Поды.

«В трех удаленных районах области появятся новые модульные ФАПы. До конца года медучреждения построим в селе Ушаковка Харабалинского района, селе Фунтово-2 и поселке Садовый Приволжского района», — добавил губернатор, его цитату приводит «Астрахань-24».

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и народной программы «Единая Россия».

Ранее в декабре сообщалось, что в запаромном поселке Волго-Каспийский Камызякского района Астраханской области завершили капремонт участковой больницы. Учреждение обслуживает более 5 тыс. человек.

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