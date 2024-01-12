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Посол РФ в Эквадоре оценил риски передачи российского оружия через США Украине

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Москва предупредила президента Эквадора Даниэля Нобоа, что передача оружия российского производства США в обмен на новую американскую технику будет расценена как недружественный акт в отношении РФ со всеми вытекающими последствиями, сообщил «Известиям» посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.

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«Оружие… на самом деле хорошо знакомо нашим противникам по СВО. Оно может быть использовано против наших военнослужащих, и это противоречит заявлениям президента Даниэля Нобоа, что его страна занимает миротворческую позицию», — сказал посол.

По словам Владимира Спринчана, передача оружия может стать серьезным ударом по двусторонним отношениям России и Эквадора.

Волна массовых беспорядков началась в Эквадоре после побега из тюрьмы строгого режима лидеров двух криминальных группировок. 9 января вооруженные люди в масках в прямом эфире ворвались в студию телеканала в городе Гуаякиль, взяв в заложники его сотрудников.

Преступников удалось поймать, а заложников освободить. Президент Эквадора ввел в стране режим ЧС и объявил террористические группировки легальными военными целями.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Эквадоре «Известиям»:

«Передача Эквадором российского оружия США будет воспринята как недружественный акт»

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