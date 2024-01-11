ИИ поможет в развитии сельского хозяйства в России

Искусственный интеллект поможет развивать сельское хозяйство, считает заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Современные технологии можно применять в земледелии, селекции и генетике, сообщает телеканал «Известия». Например, экологи уже активно используют нейросеть в своей работе. В частности, ИИ помогает обеспечивать мониторинг лесных пожаров: нейросеть анализирует видео с камер наблюдения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.