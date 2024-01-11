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Столетнее здание лицея № 21 в Тамбове ждет капитальный ремонт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Лицей № 21, расположенный на улице Энгельса в Тамбове, в скором времени ждет капитальный ремонт. Здание, которому свыше 100 лет, в 2024 году включили в перечень приоритетных для ремонта в рамках национального проекта «Образование».

Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру», сделать столь масштабный ремонт в течение летних каникул невозможно, поэтому принято решение начать уже сейчас. Работы планируется завершить в июне 2025 года.

На время ремонта учеников переведут в корпус лицея на улице Лермонтовской.

В январе 2024 года также стартует ремонт в корпусах школы № 35 по улице Сенько. Его планируется завершить до июля 2025 года. На эти цели выделено более 233 млн рублей.

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