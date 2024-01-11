Умер один из создателей вакцины «Спутник V» Борис Народицкий

Один из создателей вакцины «Спутник-V», замдиректора по научной работе Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Борис Народицкий умер в возрасте 82 лет. Об этом в четверг, 11 января, сообщил «Известиям» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Причину смерти ученого он не уточнил.

Доктор биологических наук, профессор Борис Народицкий работал в центре с 2002 года главным научным сотрудником, руководителем отдела генетики и молекулярной биологии бактерий.

В 2004–2017 годах он занимал должность заместителя директора центра по научной работе. В конце 2017-го стал замдиректора по научной работе Института вирусологии им. Д.И. Ивановского, который входит в структуру Центра имени Гамалеи.

Народицкий написал более 200 научных трудов, имеет свыше 20 свидетельств и патентов на изобретения.

В октябре 2021-го он был награжден орденом Почета за участие в создании векторной вирусной платформы, на основе которой разработана вакцина «Спутник-V». Также ученый награжден медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» и является лауреатом премии Совета Министров СССР.