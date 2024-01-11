В Саратовской области появился 89-й по счету памятник природы

Часть территории Энгельса объявлена особо охраняемой территорией регионального значения. Соответствующий документ подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, сообщает ИА «Взгляд-инфо» в четверг, 11 января.

Речь идет об урочище Тинь-Зинь, которое стало 89-м по счету памятником природы в области. Его площадь в границах лесопарка «Лесной» составляет 559,7 га. О планах придать урочищу особый статус Бусаргин рассказал еще в октябре 2023 года.

По словам губернатора, несмотря на развитие городского пространства и создание Волгоградского водохранилища, в Тинь-Зине сохранилась особая экосистема. Там произрастают уникальные растения, многие из которых занесены в Красную книгу региона, а создание особой зоны позволит сохранить существующие природные ресурсы.

«В лесопарке запрещается любая деятельность, которая может навредить памятнику природы. Но там по-прежнему можно будет гулять, заниматься спортом и изучать природу», — подытожил глава Саратовской области в своем Telegram.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области до 2026 года должны реализовать инвестиционный проект «Созвездие Гагарина». Источником финансирования станут средства нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».